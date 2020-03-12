МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

У МОЗ зазначили, що це дозволить протестувати понад 90 000 осіб.

"Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", - повідомили у відомстві.

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Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столицю надійшли 1200 експрес-тестів для діагностики коронавірусу.