Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.03.20 08:56

МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб

В Україні за кошти Міністерства охорони здоров'я закупили 19 600 упаковок швидких тестів на коронавірус (COVID-19).

МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

У МОЗ зазначили, що це дозволить протестувати понад 90 000 осіб.

"Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", - повідомили у відомстві.

Читайте також: Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо 16-17 березня. Вони продаватимуться в аптеці по 300 грн за штуку, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столицю надійшли 1200 експрес-тестів для діагностики коронавірусу.

МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100