В Італії за добу від коронавірусу померли 196 осіб

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість померлих від вірусу в Італії станом на вечір 11 березня становить 827.
Також протягом доби кількість заражень у країні зросла більш ніж на 2 тисячі випадків і становить 10 590.
Кількість випадків видужання зросла до 1045.
Голова агентства цивільного захисту Італії Анджело Борреллі пояснив таке значне зростання тим, що дані попередніх днів із Ломбардії були неповними.
"Як ми говорили, дані Ломбардії були неповними, але насправді нинішнє зростання в рамках тренду останніх днів" - сказав він.
За словами чиновника, під час попереднього звіту не були враховані дані про хворобу приблизно 600 пацієнтів.