УГКЦ дозволила в умовах карантину в Україні не цілувати ікони і дивитися трансляції богослужінь удома

В Українській греко-католицькій церкві дозволили замість безпосередньої участі дивитися трансляції богослужінь удома, а в храмах - не торкатися і не цілувати ікони. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.
Предстоятель УГКЦ Святослав закликав усіх дотримуватися приписів державної влади щодо протидії поширенню коронавірусу.
"Можна використовувати трансляції богослужінь за допомогою сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб", - зазначив Глава УГКЦ.
"Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон", - йдеться в повідомленні.
Священник закликав усіх віруючих до посиленої молитви, насамперед за здоров'я