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12.03.20 09:41

Індія на місяць призупинила дію всіх туристичних віз через коронавірус

З метою профілактики поширення коронавірусу Індія призупинила на місяць всі туристичні візи.

Індія на місяць призупинила дію всіх туристичних віз через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє Xinhua у четвер, 12 березня.

Обмеження стосуються всіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН і міжнародних організацій, робочих і проєктних. Візи будуть заморожені до 15 квітня. Рішення набуває чинності о 12:00 13 березня 2020 року.

"Кожен іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися в найближчу індійську дипломатичну місію", - сказано в публікації.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заборонив в'їзд з Європи до США на 30 днів. Обмеження набудуть чинності з 13 березня. Також американський лідер анонсував податкові послаблення для громадян і підприємств країни, які постраждали від COVID-19.

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