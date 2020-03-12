Справу підозрюваного в шести терактах і вибуху на День Незалежності в Києві передали до суду, - поліція

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Затриманому інкримінують вчинення 27 злочинів, зокрема шести терористичних актів та замаху на вбивство 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 50-річний житель Одеси був членом організованої злочинної групи.

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Крім того, поліцейські зібрали доказову базу щодо причетності угруповання до трьох злочинів, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

За інформацією поліції, фігурант переховувався від слідства та був оголошений у міждержавний розшук. Наразі його затримано та направлено до суду обвинувальний акт щодо скоєння ним на території держави низки тяжких та особливо тяжких злочинів. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялося, 24 серпня 2017 року о 14:00 невідомий на тротуарі навпроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського, 6 застосував невстановлений вибуховий пристрій, вчинивши замах на умисне вбивство трьох осіб. У результаті дві жінки і чоловік зазнали тілесних ушкоджень.

Слідче управління Головного управління Національної поліції в м.Києві тоді почали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство, згідно з ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Тодішній генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що невідомі кинули вибуховий пристрій в автомобіль з українськими військовими, однак він відскочив від автомобіля і вибухнув, поранивши цивільних.

Поранені є родичами Героя України Валерія Чібінєєва.