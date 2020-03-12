Дробович хоче, щоб Інститут нацпам'яті наділили слідчими функціями: "У деяких питаннях це може бути дуже корисно"

"У межах наших повноважень ми робили і робимо все необхідне", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за його словами, є необхідність у розширенні повноважень Інституту нацпам'яті. "Мені здається, що є така необхідність. Але розширення повноважень передбачає збільшення кількості співробітників, поліпшення умов праці, відповідно це потрібно обґрунтовувати, тому що держава і громадяни мають розуміти, чому це робиться. Тут ми маємо заслужити цю довіру ще більше і тоді, спираючись на цю довіру, просити про це", - заявив голова відомства.

Зокрема, він зазначив, що Інститут може виконувати більше функцій, пов'язаних зі збереженням місць пам'яті, а також із формуванням освітнього контенту та змісту освіти.

"Повноваження з розслідування якихось старих злочинів. Наприклад, польський Інститут національної пам'яті має слідчі функції. Знову ж таки, я не бачу такої необхідності прямо зараз, але якщо говорити про розширення, то ось куди можна рухатися", - додав Дробович.

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Він пояснив, що в штаті польського Інституту нацпам'яті є люди, які мають право досудового слідства, і "в деяких питаннях це може бути дуже корисно".

Крім того, голова Інституту зазначив, що було б доцільно створити у відомстві окремий підрозділ, який займався б координацією всіх комісій із реабілітації.

"Є ще військові злочини, які нині відбуваються на окупованих територіях Донбасу та Криму. Інститут вже частково документує ці речі, а також дуже багато документують громадські активісти. В принципі УІНП міг би стати такою точкою збору, де були б архіви і бази даних не лише про злочини, які фактично вже визнані злочинами, а й щодо тих фактів, які можуть бути витлумачені в міжнародних юрисдикціях як системні та комплексні злочини Росії як країни окупанта. Ми могли б берегти пам'ять про цю війну, проводити базові розслідування або мати повноваження на слідчі дії", - наголосив Дробович.

Він зазначив, що для цього потрібне створення спеціального офісу при Інституті, який би це робив.

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"І це не була б якась абстрактна пам'ять, а дуже конкретні речі, які мали б судову перспективу. Інститут міг би цим займатися, але явно не з тими обмеженими умовами в плані приміщення і штату, які ми маємо наразі. Але з відповідним розширенням штату ми могли б виконувати ці функції, оскільки маємо таку експертизу", - констатував Дробович.