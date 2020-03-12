"Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську

Таке переконання висловив Прем’єр-міністр України 2014-2016 рр., лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"За підсумками зустрічей у Мінську Дмітрій Козак, емісар президента Путіна для переговорів з Україною, анонсує появу нового переговорного механізму. Такий новий "діалоговий майданчик", каже він, включатиме представників Нормандського формату і "сторони конфлікту", - зазначив Арсеній Яценюк.

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"Нормандський формат уже включає реальні сторони конфлікту: Україну як державу, що зазнала агресії, Німеччину і Францію як посередників урегулювання і Росію як агресора проти України і порушника цивілізованого міжнародного устрою", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк наголосив, що діалог урегулювання має відбуватися з реальним агресором, а не його маріонетками: "Інакше цей процес не матиме кінця".

"Судячи зі слів Дмітрія Козака, новий план Путіна полягає в тому, щоб змусити Україну остаточно легітимізувати російських бойовиків на Донбасі і перетворити мирне врегулювання на безкінечний процес шантажу і тиску з боку самих росіян і їхніх ставлеників", - зазначив лідер "Народного фронту".

На його думку, згода офіційного Києва на таку пропозицію означатиме провал мирних намірів Президента Володимира Зеленського.

"Унаслідок такої згоди миру не буде. Буде черговий і ще більш виснажливий процес встановлення контролю над Україною та главою держави", - написав Арсеній Яценюк.

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"Ми хочемо справжнього миру і вимагаємо від Росії виконання всіх її зобов’язань. Ігри з "новими ініціативами" нехай вони залишать при собі. Шахраїв треба вчасно зупиняти", - підкреслив лідер "Народного фронту".