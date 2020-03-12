Пристайко: Військовий конфлікт не є перешкодою для вступу України в НАТО

Про це повідомляє пресслужба Офісу віцепрем'єра в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В основоположних документах Альянсу немає положення, яке би забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває військовий конфлікт. Тому з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості, як і інші країни, що не воюють", - цитує пресслужба слова Пристайка.

Він зазначив, що конфлікт ускладнює процес вступу України в Альянс, виснажує країну і затримує її розвиток.

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"Завдання України зараз - "вирватись" з конфлікту, використовуючи всі можливі дипломатичні та інші засоби. Команда Президента Володимира Зеленського працює над цим кожен день.

Політичне рішення щодо вступу України в НАТО буде залежати від розвитку нашої країни – впровадження військових та інших реформ, забезпечення демократії на верховенства права тощо", - заявив віце-прем'єр.

"Ми неодмінно будемо в НАТО - це лише питання часу", - упевнений Пристайко.

Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.