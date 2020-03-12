"Укрпошта" продовжить працювати в штатному режимі, у разі поширення коронавірусу забезпечена респіраторами і масками

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Зазначається, що компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом. Вони також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини або в місця значного скупчення людей.

Підприємство продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.

Керівництво "Укрпошти" попереджає, що на час введення карантину в навчальних закладах можливий брак персоналу в певних відділеннях та дільницях. Однак підприємство буде робити все можливе, щоб такі випадки були виключенням та мінімізувати можливі незручності для наших клієнтів.

У разі поширення інфекції підприємство володіє запасом респіраторів і понад 100 тис. масок. Найближчим часом поштові відділення, сортувальні центри та офісні об'єкти будуть забезпечені більш ніж 11 тис. дезінфекторами.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.

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