Кабмін призначив Шкуракова першим заступником міністра фінансів, Гелетія - заступником міністра з банківського та міжнародного блоку, - Уманський

Про це повідомив журналістам міністр фінансів Ігор Уманський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр також запропонував кандидатуру Світлани Воробей як заступника міністра, відповідального за податкову сферу.
"Прем'єр провів співбесіду, зараз вона проходить спецперевірку", - зазначив Уманський.
Василь Шкураков був призначений заступником міністра фінансів в кінці 2018 року, до цього очолював департамент боргової політики в міністерстві. На посаді заступника міністра відповідав за місцеві запозичення, гарантії і фіскальні ризики.
Юрій Гелетій у грудні 2018 го був призначений заступником міністра з питань європейської інтеграції.