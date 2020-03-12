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12.03.20 11:19

Проактивний підхід і демілітаризація: в СБУ розповіли, як зміниться спецслужба після реформи. ІНФОГРАФІКА

Глава Служби безпеки України Іван Баканов сподівається, що Верховна Рада найближчим часом розгляне поданий президентом 10 березня проєкт Закону "Про Службу безпеки України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Глава держави визначив цей законопроєкт, як невідкладний. І я маю надію, що Верховна Рада розгляне його досить швидко. Адже у нинішніх умовах, коли Україна протистоїть багатьом загрозам, як зовнішнім, так і внутрішнім, реформа СБУ з кожним днем набуває нової актуальності. Це не просто законодавче питання, а можливості для більш ефективної роботи Служби і, як наслідок, покращення безпеки всієї держави", ‒ заявив Баканов.

Він додав, що вважає законопроєкт збалансованим, адже той враховує кращі світові тенденції побудови ефективних спецслужб та власний досвід СБУ із протидії гібридним загрозам.

У пресслужбі також показали, як зміниться спецслужба після реформи.

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"Серед основних новацій законопроєкту: розмежовує компетенції СБУ з іншими структурами сектору безпеки, визначає нові пріоритети в її роботі. Також Служба відмовиться від невластивих їй функцій. Відбудеться демілітаризація СБУ з впровадженням її гнучкої структури", - йдеться в повідомленні.

Проактивний підхід і демілітаризація: в СБУ розповіли, як зміниться спецслужба після реформи 01

Нагадаємо, законопроєкт №3196 був зареєстрований 10 березня. Ініціатором подання виступив Президент України Володимир Зеленський. Документ був підготовлений на базі рекомендацій, розроблених фахівцями СБУ, і поданий до Офісу Президента в жовтні 2019 року, де він допрацьовувався в форматі засідань робочої групи. У його фінальної редакції також враховані ключові пропозиції міжнародних партнеров

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