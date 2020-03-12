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12.03.20 11:21

Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом

У Чорногорії жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19 до сьогодні не виявлено.

Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження коронавірусом

Про це повідомив у четвер в ефірі національного телебачення епідеміолог місцевого Інституту громадського здоров'я Ігор Галич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "зараз під наглядом перебувають 392 людини, а з моменту появи коронавірусу було обстежено понад 2 тис. осіб".

"Діагностика на коронавірус займає дві-три години, тому результати стають відомі доволі швидко", - додав Галич, зазначивши, що Інститут громадського здоров'я підготовлений до можливої ​​появи коронавірусу.

При цьому він закликав жителів країни не поширювати панікерські настрої і дезінформацію.

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