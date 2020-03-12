Підпал автомобіля Фірсова: розпочато провадження, розглядаються всі можливі версії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" повідомили в управлінні столичної поліції.
Наразі розглядаються всі можливі версії, правоохоронці чекають результатів експертизи.
У ДСНС зазначили, що повідомлення про займання надійшло близько першої години ночі.
"На місце події негайно прибули пожежники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття пожежники встановили, що у дворі 17-поверхового житлового будинку зайнявся моторний відсік у припаркованому автомобілі Kia Cerato. О 1:29 бійці ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон", - інформує відомство.
Ексдепутат пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.