Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.03.20 11:35

Підпал автомобіля Фірсова: розпочато провадження, розглядаються всі можливі версії

Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження майна колишнього народного депутата, виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова, автомобіль якого згорів сьогодні вночі.

Підпал автомобіля Фірсова: розпочато провадження, розглядаються всі можливі версії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" повідомили в управлінні столичної поліції.

Наразі розглядаються всі можливі версії, правоохоронці чекають результатів експертизи.

У ДСНС зазначили, що повідомлення про займання надійшло близько першої години ночі.

"На місце події негайно прибули пожежники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття пожежники встановили, що у дворі 17-поверхового житлового будинку зайнявся моторний відсік у припаркованому автомобілі Kia Cerato. О 1:29 бійці ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон", - інформує відомство.

Ексдепутат пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Також читайте: "Київводоканал" не перевіряли понад 4 роки. Завдана довкіллю шкода перевищує 10 млн, - Фірсов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100