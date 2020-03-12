Систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в Києві запустять 1 травня, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час презентації системи президенту Володимиру Зеленському.

"У нас на сьогодні встановлені 20 камер у місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, будуть встановлені ще 30 камер у Київській області. Ці камери встановлені не де прийдеться, а саме в місцях, де за статистикою гинуло і травмувалося найбільше наших громадян", - зазначив Геращенко.

Як приклад він навів Південний міст Києва і Харківську площу.

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"Камера фіксує перевищення швидкості. Після цього патрульний поліцейський фіксує на комп'ютері номер автомобіля. Коли номер збігається з його маркою, виписується адміністративний протокол, який поштою відправляють порушнику. Якщо за кермом був не власник автомобіля, він може повідомити людині, якій він довірив авто, щоб та сплатила адміністративний штраф", - розповів Геращенко.