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12.03.20 11:46

Завтра в Іванівській ОТГ на Вінниччині оголошено жалобу за загиблими на Донбасі воїнами 131-го розвідувального батальйону

В Іванівській ОТГ завтра оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих у зоні ООС українських воїнів 131-го розвідувального батальйону.

Завтра в Іванівській ОТГ на Вінниччині оголошено жалобу за загиблими на Донбасі воїнами 131-го розвідувального батальйону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Іванівську ОТГ.

Завтра, 13 березня, в Іванівській сільській об'єднаній територіальній громаді Калинівського району Вінницької області (до складу якої входить село Гущинці, в якому базується 131-й окремий розвідувальний батальйон) оголошено день ​​жалоби з метою вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців 131-го розвідувального батальйону, що базується в с.Гущинці, молодшого сержанта Віктора Солтиса, молодшого сержанта Андрія Ведешина та молодшого сержанта Іллі Пережогіна, загиблих 10 березня в зоні проведення ООС, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Завтра в Іванівській ОТГ на Вінниччині оголошено жалобу за загиблими на Донбасі воїнами 131-го розвідувального батальйону 01

Нагадаємо, 10 березня внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням. Крім цього, унаслідок учорашніх ворожих обстрілів наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один зазнав бойової травми.

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