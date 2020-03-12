Україна розпочала підготовку до другого етапу евакуації українців із Китаю, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Зараз в Ухані перебуває 41 українець, 10 виявили бажання евакуюватися", - повідомив він.

Він закликав усіх українців, які перебувають в місті Ухань і також хочуть евакуюватися, звернутися в посольство України в Китаї, яке формує списки на евакуацію.

Кулеба додав, що українка Анастасія Зінченко, яка не змогла повернутися додому через заборону на вивіз її собаки, зможе оформити всі необхідні документи для вивозу собаки в Пекіні. Українські дипломати будуть сприяти їй у поїздці з Уханя в Пекін і в оформленні документів.

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