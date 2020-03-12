Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сутички сталися між Сивохо і представниками Нацкорпусу під час презентації платформи, коли журналістам надали час для запитань.

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Активісти висловлювали Сивохо претензії через те, що він назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом.

"Про що ви кажете! Влада має захищати українців. Зеленський і військові мають захищати цю територію, а не шляхом компромісів або консенсусів. Багато у вас пропозицій, але я не бачу, як ви збираєтеся шукати консенсус з військовими, які поховали своїх друзів, батьків, синів? Територію України треба відвойовувати", - висловив свої претензії один з активістів.

"У нас є сили зараз на це?" - запитав активіста Сивохо.

"Є сили, немає політичної волі через таких клоунів, як ви", - відповів активіст.

Сивохо також розповів, що він мав на увазі під внутрішнім конфліктом: "Про внутрішній конфлікт. Як відомо, у нас триває гібридна війна. Один зі способів ведення війни - це ініціація внутрішнього конфлікту і підтримка його Російською Федерацією. Які ще питання".

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Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.