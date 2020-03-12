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12.03.20 12:11

Чотирьох українців, які заразилися коронавірусом у Японії, виписали з лікарні, - Кулеба

Міністр закордонних справ заявив, що за кордоном коронавірусом заразилися 5 українців. Чотири - в Японії, один - в Італії.

Чотирьох українців, які заразилися коронавірусом у Японії, виписали з лікарні, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"У нас є 5 інфікованих українців за кордоном, які захворіли на коронавірус. Станом на зараз нам відомо про одного громадянина в Італії. Ще четверо в Японії, але вони вже виписані з лікарні. Тобто їхньому життю нічого не загрожує", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС закликає всіх українців, які перебувають в Ухані і також хочуть евакуюватися, звернутися в посольство України в Китаї. Київ почав підготовку до другого етапу евакуації з Китаю.

Читайте також: Україна розпочала підготовку до другого етапу евакуації українців із Китаю, - Кулеба

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