Будівлю ФДМ "замінували" з метою зірвати звільнення лояльного до Коломойського керівника "Центренерго" Потапенка, - Бутусов

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бій за "Центренерго" йде прямо зараз. Терористи замінували Фонд Держмайна України - всі співробітники евакуйовані, поліція шукає бомбу!"Замінували" ФДМ чомусь за 20 хвилин до засідання наглядової ради держкомпанії "Центренерго". Нагадаємо, за кілька годин до звільнення 4 березня прем'єр-міністр Олексій Гончарук опублікував рішення про звільнення чинного голови "Центренерго" Потапенка (лояльного до структур Ігоря Коломойського), і заміну його на нового директора Корчинського.

Зміна керівництва "Центренерго" була заборонена рішенням суду.

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10 березня перед розглядом апеляції Фонду держмайна в Окружному адміністративному суді Києва будівлю суду "замінували". Однак після перевірки будівлі суд через кілька годин все-таки зібрався і виніс рішення на користь ФДМ - заборона на звільнення Потапенка була знята.

І ось сьогодні наглядова рада мала зібратися в будівлі ФДМ і виконати постанову уряду.

На цей момент наглядова рада разом з керівництвом ФДМ стоять на вулиці. І вмовляють двох членів наглядової ради Горбаня і Столітнього перенести засідання на більш пізній час сьогодні, після перевірки будівлі. Ці два члени - прихильники Потапенка", - написав журналіст.

"Ця історія дуже красномовно показує, в якому стані перебуває держава і в яких умовах проходить виконання найважливіших державних рішень.

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Органи влади конкурують з олігархом, тому що керованість у державі низька, влади не бояться і виконання її рішень відкрито блокують, тому що бачать шанси продавити будь-яке питання на будь-якому рівні.

Ау, президенте, прем'єре, ви зобов'язані звернути увагу на це шоу, в якому ви чомусь не учасники, а глядачі. Це ваша відповідальність і обов'язок зрештою", - резюмував Бутусов.