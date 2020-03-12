У світі неспокійно, - Пєсков пояснив згоду Путіна на обнулення президентських термінів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ситуація в світі добре відома, вона доволі-таки неспокійна, якщо не сказати надзвичайно турбулентна. Багато країн світу, але особливо наша країна (Росія. - Ред.), звичайно, перебувають у дуже і дуже нестабільній ситуації навколо", - констатував представник Кремля.

За його словами, "в такі нелегкі роки деякі країни приймали рішення про можливість для чинного президента залишатися і далі на своєму шляху".

"У ці непрості роки якраз має величезне значення стабільність влади, твердість влади, послідовність влади", - підкреслив Пєсков.

"Припускаю, цим і керувалася Терешкова, це була її аргументація, з якою погодився президент Путін", - додав він.

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За словами Пєскова, Кремль дізнався про поправку до Конституції, запропоновану депутаткою-єдинороскою Валентиною Терешковою, в тому ж режимі, що і в разі інших нових ініціатив парламентаріїв.

"Це була її ініціатива, багато ініціатив [парламентаріїв] були новими, і ми разом з усіма дізнавалися про ці ініціативи в режимі онлайн", - відповів прессекретар президента РФ на питання, чи була для Кремля несподіваною поправка Терешкової, яка передбачає можливість чинного глави держави взяти участь у наступних президентських виборах.

"Для Кремля це була нова ініціатива", - підкреслив Пєсков.

Він зазначив, що депутати під час розгляду законопроєктів мають право виступати з законодавчими ініціативами.

"В цьому випадку як вона (Терешкова. - Ред.), так і інші депутати реалізували це своє законне право", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, в січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

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22 квітня планується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.