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12.03.20 12:50

Сивохо після сутички з Нацкорпусом: "Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші"

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо після сутички з представниками Нацкорпусу сказав, що "декому мир не потрібен".

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Декому мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна - це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог", - написав він.

Він подякував журналістам та однодумцям, які прийшли на презентацію.

Сивохо після сутички з Нацкорпусом: Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші 01

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності.

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