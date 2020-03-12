Сивохо після сутички з Нацкорпусом: "Хочуть війни, бо війна - це бізнес і великі гроші"

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Декому мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна - це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог", - написав він.

Він подякував журналістам та однодумцям, які прийшли на презентацію.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності.

Також дивіться: Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо. ВIДЕО