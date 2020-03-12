Двоє українців з круїзного лайнера Grand Princess повернулися в Україну, - Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вночі до України в безпеці та здоровими повернулися двоє громадян України, які до цього перебували на судні, відомому як Grand Princess, яке було ізольовано. Я хочу наголосити, що громадяни, які повернулися, декілька разів пройшли контроль на стан свого здоров'я, у них не виявлено ознак захворювання на коронавірус. Але як додатковий захід безпеки, їх було поміщено до відповідного медичного закладу для продовження обсервації", - сказав він на брифінгу в Києві у четвер.

На початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу. 27 лютого стало відомо, що на Diamond Princess захворіли ще двоє українців.

Пізніше карантин було знято, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів мав бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

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