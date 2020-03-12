Зупинити війну на Донбасі в односторонньому порядку Україна не може, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час презентації за участю керівництва держави системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху.

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"Ми сьогодні, на жаль, живемо в сучасному світі, де пріоритет - не людина, а різні речі у світі, що воює. Ми всі знаємо, що у нас війна на сході, де обов’язково ми переможемо, але зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України", - підкреслив Зеленський.

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