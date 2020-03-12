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12.03.20 14:08

Обмеження прав і заборона пересування за межі певної території, - головний санлікар Ляшко не відкидає введення жорсткіших заходів на карантині

У МОЗ не відкидають більш жорстких заходів на карантині через коронавірус, зокрема обмеження прав і заборона пересування.

Обмеження прав і заборона пересування за межі певної території, - головний санлікар Ляшко не відкидає введення жорсткіших заходів на карантині

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що заходи посилять, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території.

"Якщо будуть фіксуватися подальші випадки хвороби. Особливо, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території, заходи будуть 100% переглянуті до того, що можуть обмежуватися права людей, в тому числі заборона пересування за межі відповідної території", - розповів він.

Нагадаємо, з 12 березня на три тижні, до 3 квітня, в Україні ввели карантин.

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