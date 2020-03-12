Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.03.20 13:24

Вокзали забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція проводиться щогодини, - Криклій

Станції "Укрзалізниці" забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція на вокзалах проводиться щогодини.

Вокзали забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція проводиться щогодини, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"У місцях концентрації громадян щогодини здійснюється дезінфекція. Також ми вживаємо дезінфекційних заходів у пасажирських вагонах. Станції "Укрзалізниці" забезпечені всім необхідним - масками, респіраторами, гігієнічними засобами", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен продовжує працювати за звичайним графіком із посиленим режимом дезінфекції.

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливому поширенню коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів і обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100