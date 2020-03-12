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12.03.20 13:12

Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції затримали 15 осіб, причетних до зриву презентації радника Секретаря РНБО Сергія Сивохо "Національної платформи примирення і єдності".

Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення. ВIДЕО

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

"В управління поліції доставили 15 активних учасників події. Проводяться заходи щодо встановлення інших правопорушників", - повідомили в поліції.

У поліції розповіли, що інцидент стався близько 11:30.

"Під час презентації Національної платформи примирення і єдності в Печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо", - зазначили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

Журналіст Ян Доброносов оприлюднив відео, як затриманих ведуть в автобус правоохоронців.

За словами журналіста, в самому автобусі теж сталася бійка - правоохоронці застосували силу до затриманих. Також силовики відтісняли від автобуса журналістів.

Один із затриманих, Павло Чернишов, на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його везуть до Печерського районного відділення поліції.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

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