МЗС України просить українців утриматися від поїздок в 11 країн через коронавірус, - Кулеба

"У мене є зараз заклик до всіх громадян України, які все ще планують або вже запланували, але ще не поїхали в туристичну подорож. Міністерство закордонних справ закликає вас утриматися від туристичних подорожей до країн, уражених коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед наших громадян - це Єгипет, Таїланд та інші", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але будь ласка, утримайтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", - додав глава відомства.

Кулеба уточнив, що міністерство закликає українців максимально обережно ставиться до поїздок до Італії, Єгипту, Туреччини, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, Іспанії, Франції, Греції, Китаю, Південної Кореї, Японії.

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Він зазначив, що в МЗС розуміють, що через обмежувальні заходи, яких вживають уряди країн, в українців можуть виникнути проблеми з документами.

"Ми надаватимемо вам максимальне сприяння, звертайтеся до консульств. Ми також будемо наразі працювати з урядами відповідних країн для того, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації", - сказав міністр.