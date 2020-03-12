Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси. ФОТОрепортаж + КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 12 березня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що запуск Аналітичного центру безпеки дорожнього руху - це фінальний крок до введення автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в країні.

"Зараз на годиннику тільки 10.50, а камери вже зафіксували 32 541 порушень дорожнього руху в Києві. І це працюють лише 20 перших камер", - сказав Аваков.

Міністр навів жахливу статистику – за 28 років незалежності на території України у ДТП загинуло 174 тисячі осіб та майже 1 мільйон 264 тисячі громадян отримали травми.

"Впровадження контролю дорожнього руху дуже сильно впливає на кількість ДТП. Статистика демонструє, що як тільки нова Патрульна поліція запрацювала у великих містах і на дорогах державного значення – смертність знизилась на 1000 життів на рік. Це не просто цифри у звіті – це тисяча врятованих життів! На мою думку, інших аргументів щодо необхідності цієї програми не потрібно", - додав Аваков.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що запровадження автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в Україні вкрай важливе тому, що за статистикою 40% ДТП стається через перевищення швидкісного режиму.

"На сьогодні встановлено 20 камер в місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, буде встановлено ще 30 камер у Київській області. Вони працюватимуть не будь-де, а в місцях, де за статистикою, гинуло та травмувалося в ДТП найбільше наших громадян", - сказав Антон Геращенко.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що статистика смертності на українських дорогах жахлива.

"Ситуація на наших автошляхах – це фактично війна всередині країни. Впровадження системи фотовідеофіксації дозволить нам в рази знизити смертність на дорогах. І вже згодом ця система буде працювати по всій країні", - сказав Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Система відеофіксації порушень ПДР у перспективі має запрацювати по всій Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Система автоматичної фотовідеофіксації – це не просто камери, встановлені на стовпі над дорогою, а складна високотехнологічна система, яка складається з обладнання: сертифікованих і стандартизованих комплексів фотовідеофіксації та робочих станцій обробки даних; сучасного, захищеного від втручання програмного забезпечення та кваліфікованих операторів робочих станцій.

"МВС у цій програмі – "мозок" системи. Тобто ми забезпечуємо її роботу, збір та обробку даних, надаємо інформацію щодо зафіксованих порушень правил дорожнього руху. Тоді, як придбання, встановлення та обслуговування камер здійснює: у містах - місцева влада на дорогах державного значення – Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Своєю чергою, перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

Також читайте: "Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки. ФОТО

"Інформація про зафіксовані правопорушення потрапляє до системи електронної фіксації, де поліцейський перевіряє наявність та повноту даних про відповідальну особу, транспортний засіб, відповідність номерного знаку до марки і моделі ТЗ. Дана система також буде додатково працювати і допомагати поліції у визначенні транспортних засобів, які знаходяться в розшуку, угоні, а також ТЗ з невідповідними номерними знаками. Така інформація буде передаватися і оброблятися іншими службами. Коли поліцейський перевірив відповідність всіх даних і їх масив є достатнім для того, щоб притягнути особу до відповідальності, поліцейський формує постанову і накладає електронний підпис. Далі постанова автоматично надсилається до установи, яка друкує постанову і відправляє до адресата. Цю інформацію можна буде отримати не тільки в паперовому вигляді, а й подивитися в електронному кабінеті водія", - розповів Олексій Білошицький.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров зазначив, що одним з найголовніших питань є інформування громадянина про факт вчинення порушення. Така інформація повинна бути зручною, швидкою та доступною.

"Наразі у нас працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення – через електронний кабінет водія – e-driver.hsc.gov.ua та на сайті МВС mvs.gov.ua Найближчим часом запрацюють мобільні додатки, які будуть в форматі push-повідомлень інформувати про те, що є інформація про факт виявлення перевищення швидкості. З 1 травня почнуть приходити постанови в паперовому вигляді", - сказав Сергій Гончаров.

Адреси встановлених камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у місті Києві:

- Вул. Олени Теліги, 39​

- Набережне шосе, 4 (навпроти)

- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

- Вулиця Братиславська, 18

- Чоколівський бульвар, 24

- Північний міст (в напрямку лівого берегу)

- Північний міст (в напрямку правого берегу)

- Броварський проспект. (м. Лівобережна)

- Броварський проспект/ вул. Будівельників

- Південний міст (в напрямку лівого берегу)

- Південний міст ( в напрямку правого берегу)

- Проспект Героїв Сталінграда, 25

- Проспект Володимира Маяковського, 56

- Проспект Володимира Маяковського, 65

- Дружби народів бульвар, 27

- Дружби народів бульвар, 36

- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

- Харківська площа / проспект Миколи Бажана

- Харківська площа / проспект Миколи Бажана