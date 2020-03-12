Нацкорпус: Ми прийшли на презентацію платформи, яку організував ватник Сивохо, а він утік

Про це йдеться в заяві Нацкорпусу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, представники Нацкорпусу, ветерани "Азова", сьогодні прийшли на презентацію так званої "Національної платформи примирення та єдності", організованої ватником і пристосуванцем Сергієм Сивохо. Сивохо втік", - повідомила пресслужба Нацкорпусу.

"Ми ставили питання, чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом"? Чому він жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну? Чому корисний ідіот Сивохо тиражує темники Кремля, розпалюючи справжній громадянський конфлікт і граючи на руку Путіна? Чому форум діалогу очолює людина, яка підтримувала Януковича і виступала на корпоративах у Москві, коли ми воювали із російськими військами на Донбасі? Чому на форум влада запрошує сепарських холуїв, а не ветеранів з Донбасу, які захищали Україну зі зброєю в руках?", - додали в організації.

Нацкорпус висловив переконання, що "в Україні не громадянська війна, а війна з російським агресором, наш ворог не Донбас, наш ворог - Путін".

"На Донбасі – такі самі українці, з якими нам нема чого ділити. Війна закінчиться, коли останній російський солдат залишить територію України. Ні - капітуляції! Слава Україні!" - додали в Нацкорпусі.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.

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