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12.03.20 14:20

Після катастрофи рейсу МАУ Україна була для Канади і очима, і вухами, і руками, і плечем. Нам щиросердно дякували, - посол Шевченко

Україна надала Канаді важливу допомогу після того, як іранські військові збили під Тегераном літак авіакомпанії МАУ, серед пасажирів якого було 73 громадянина Канади.

Після катастрофи рейсу МАУ Україна була для Канади і очима, і вухами, і руками, і плечем. Нам щиросердно дякували, - посол Шевченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"В перші дні, коли ця трагедія сталася, Канада не мала посольства в Тегерані. Коли ми з перших годин запропонували свою допомогу, ми сказали: наше посольство готове допомагати; розглядайте наших експертів, які вилітають до Тегерану, як вашу підтримку, як ваших союзників. І десь на другий-третій день трагедії можна було включити будь-який канадський телеканал, почекати 10 хвилин - обов’язково хтось би вийшов на телебачення і сказав: а ще крім усього, нам треба дякувати Богу, що у нас є такі партнери як Україна, яка нам надзвичайно допомагає в цій ситуації", - повідомив дипломат.

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"Уявіть, коли ви на іншому конці планети; у вас там немає посольства, немає людей і є дружня країна, яка вам готова допомагати і в питаннях ідентифікації тіл, і в питанні доставки останків родинам, і в тому, щоб спільно працювати в слідстві, в компенсаціях. Це важлива допомога. Мені здається, що в ті дні ми були для Канади і очима, і вухами, і руками, і ногами, і плечем, в яке можна було уткнутися, щоб просто поплакати", - додав Шевченко.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Шевченком читайте тут.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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