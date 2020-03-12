"Ніякого алкоголю не має бути в цей період", - головний санлікар Ляшко про спалах коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні діють тільки доказові методи профілактики, які ми не втомлюємося повторювати. Це, в першу чергу, – дистанція не менше півтора метра, по-друге, – чисті руки, не торкаємося брудними руками слизових оболонок, через які ми можемо передати збудник, по-третє – здоровий спосіб життя: здоровий і тривалий сон не менше семи годин, ніякого алкоголю", - заявив він.

За словами Ляшка, на період можливого поширення коронавірусу краще відмовитися від вживання алкоголю.

"Усі думають, що алкоголь підвищує імунітет… Навпаки – ніякого алкоголю не має бути на цей період. Алкоголь вам тимчасово може підняти настрій, може здатися, що й коронавірус – вам по коліна. Але в подальшому вживання алкогольних напоїв пригнічує нашу імунну систему і організм стає сприятливішим до проникнення різних мікроорганізмів і вірусів", - наголосив він.

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