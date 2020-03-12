ПЦУ на період карантину рекомендує обмежитися поклонами перед святинями, без поцілунків, а для причастя використовувати одноразові стакани

"У зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19 Православна Церква України закликає з уважністю та розумінням поставитися до рекомендацій, рішень та заходів з боку держави та органів місцевого самоврядування, органів охорони здоров‘я", - зазначається в заяві, оприлюдненій пресслужбою ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Помісним церквам рекомендується посилити заходи протиепідемічної безпеки та використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь. Також на період пандемії рекомендується обмежити прояви поваги до святинь поклонами, без поцілунків, а для запивки після прийняття Причастя використовувати одноразові стакани.

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Також рекомендується не переносити святині з місця їхнього постійного зберігання.

"При застосуванні наведених вище рекомендацій немає обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь", - підкреслюється в повідомленні.

Церква радить вірянам залишатися вдома, якщо в них є ознаки хвороби або обґрунтовані підстави для віднесення себе до групи ризику.

Вірян закликають дотримуватися правил особистої гігієни і використовувати ефективні засоби дезінфекції.

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"У ставленні до ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією, належить уникати двох крайнощів – як ігнорування реальної небезпеки, так і впадання у паніку", - йдеться в заяві.

Оприлюднення загальноцерковного документа з рекомендаціями очікується після засідання Священного Синоду ПЦУ наступного тижня.