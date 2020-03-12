У ВООЗ вважають контрольованою пандемію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ВООЗ в четвер.

"Це контрольована пандемія. Країни, які вирішили відмовитися від вжиття основних заходів з охорони здоров'я населення, можуть зіткнутися з більш масштабною проблемою і більш важким тягарем, який випаде на систему охорони здоров'я і потребує більш жорстких заходів з боротьби (з коронавірусом. - Ред.)", - йдеться в заяві.

"Ми закликаємо всі країни дотримуватися всеохопного підходу, адаптованого до їхніх обставин, наріжний камінь якого - стримування (поширення вірусу. - Ред.)", - заявляє ВООЗ.

Крім того, організація пропонує шукати нові методи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

"Це новий вірус, і нова ситуація. Ми вчимося, і ми маємо знайти нові способи, щоб запобігти поширенню інфекцій, щоб рятувати життя і мінімізувати вплив (вірусу. - Ред.). У всіх країн є досвід, яким вони можуть поділитися", - йдеться в заяві організації.

Раніше в четвер провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 у разі вжиття належних контрзаходів може припинитися до червня 2020 року.

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