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12.03.20 15:07

НБУ перегляне макропрогноз у зв'язку з коронавірусом, - Смолій

Національний банк України у квітні перегляне макропрогноз у зв'язку з пандемією коронавірусу.

НБУ перегляне макропрогноз у зв'язку з коронавірусом, - Смолій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава НБУ Яків Смолій.

"Хоча поки поширення коронавірусу у світі не мало істотного впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, в квітні, найімовірніше, нам доведеться переглянути макропрогнози", - повідомив він.

За словами Смолія, на економічній активності поки не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу як: тиск на ціни в бік зниження і охолодження світової економіки, пом'якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу, введення урядами багатьох країн заходів щодо недопущення поширення COVID-19.

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