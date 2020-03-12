ОБСЄ зафіксувала гаубиці, танки та артилерію найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

У звіті від 11 березня 2020 року СММ ОБСЄ оприлюднена інформація про чергові порушення розміщення засобів вогневого ураження збройними формуваннями Російської Федерації.



Так, 7 березня БПЛА дальнього радіусу дії на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне (19 км на південь від Луганська) зафіксував 2 самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 122 мм – 1 од., 2С1 "Гвоздика", 152 мм – 1 од.), 3 буксирувані гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 1 од.; Д-30А "Жаба", 122 мм – 1 од., Д-20, 152 мм – 1 од.), 1 реактивну систему залпового вогню (9К51; БМ- 21 "Град", 122 мм) та 1 протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.



Крім того, у той же день БПЛА дальнього радіусу дії зафіксував на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне 2 міномета (2Б11 "Сани", 120 мм – 1 од., 2Б14 "Піднос", 82 мм – 1 од.), 1 буксируваний міномет (2Б9 "Волошка", 82 мм) та 1 зенітний ракетний комплекс (9К35 "Стріла-10"), а на території об’єкту біля населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська) зафіксував 20 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста- Б", 152 мм – 1 од., невстановленого типу – 19 од.).

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Напередодні міні-БПЛА СММ на полігоні біля населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) зафіксував 21 танк (T-72 – 17 од., T-64 – 18 од.). Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.



"Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.







