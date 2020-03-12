Історичний і культурний продукт в Україні має створюватися і російською мовою, - Дробович

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Багато росіян не мають доступу до якісного історичного та культурного продукту, вони дуже часто змушені споживати інструменталізований, ідеологізований і пропагандистський культурний продукт. Відповідно, це позначається на рівні підтримки рішень військово-політичного керівництва Росії, яке утримує своє суспільство в заручниках, як кажуть деякі вчені. Тому я вважаю, що такі продукти, які, наприклад, робить наш інститут, раніше робило Міністерство інформполітики, або багато приватних і громадських ініціатив, пов'язаних з історією України, Східної Європи та Другої світової війни, мають бути створені і російською мовою, щоб носії мови і ті люди, які вважають за краще читання і слухання контенту російською, могли його споживати", - наголосив Дробович.

За його словами, це може посилити й наші позиції в Україні, і дасть доступ росіянам до більш об'єктивної інформації.

"Це може поліпшити діалог між громадянами, а також допоможе російськомовним громадянам України і росіянам ухвалювати правильні політичні рішення, зокрема електоральні, і бути більш захищеними від маніпуляцій", - додав він.

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