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12.03.20 15:34

Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок на Подолі з посольством Росії в Україні.

Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Київради в четвер, 12 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Таким чином, Київрада ухвалила рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації на Подолі на вулиці Спаській, 13-15, Спаській, 14, та Боричевому Току, 17, 19, 21.

Згідно з рішенням, цим ділянкам нададуть статус скверу.

Ділянки надали в 1998 році Росії в користування терміном на 49 років під будівництво нового посольства Росії, консульства і резиденції посла, але досі на них нічого не побудували. Відповідно до проєктів рішень, юридична причина розірвання оренди - нецільове використання земельних ділянок і невиконання умов договорів.

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