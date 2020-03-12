Осіб, які прибувають до Грузії з Німеччини, Франції, Австрії, Іспанії, Італії та Китаю, відправлятимуть на 14-денний карантин

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Кавказу.

Громадяни Грузії, які відвідали ці країни, мають пройти 2-тижневий карантин. Іноземці можуть пред’явити на кордоні медичну довідку про відсутність зараження коронавірусом або ж також будуть направлені в карантин.

Обмеження вже діють для громадян, які прибувають з Китаю, Ірану, Італії та Південної Кореї. Водночас припинено пряме авіасполучення з Китаєм, Іраном та Італією.

Також читайте: У Польщі перший випадок смерті від коронавірусу

Гахар також закликав усіх громадян Грузії обмежити міжнародні поїздки на кілька місяців, а тих, хто перебувають у режимі самоізоляції, - дотримуватися його. Прем'єр заявив, що уряд переходить на надзвичайний режим роботи. Він доручив економічній команді уряду до кінця для представити план стимулювання економіки.

"Ситуація в Грузії відносно стабільна, але приводів для спокою немає. Ми насамперед маємо подбати про наших стареньких, дітей, усіх громадян", - зазначив Гахар.

На 12 березня коронавірус у Грузії виявлено у 24 осіб, зокрема у 12-річного підлітка. До цього часу на карантині в Грузії перебувають 295 осіб, а в клініках під наглядом лікарів - 49 осіб. У країні закрито школи і дитячі садки, не працюють театри та музеї.