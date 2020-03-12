Обстріл під Пісками: стан шістьох бійців важкий, двоє перебувають у комі

Про стан бійців у четвер, 12 березня, повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, всі шестеро дістали важкі мінно-вибухові поранення.

Стан трьох оцінюють як вкрай важкий, двоє з них - у комі, на апаратах штучної вентиляції легенів.

Всі шестеро бійців потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії.

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12 березня дніпровські волонтери організували акцію зі здачі донорської крові для поранених бійців, її здають в обласній станції переливання крові.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Українські воїни ударом знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків.