Трепак взяв під контроль розслідування вбивства Шеремета, - Чумак

Про це повідомив в ефірі 24 каналу в.о. генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління департаменту, який веде процесуальне керівництво справ, які веде Національна поліція, перейшло до Віктора Трепака. Він зараз цю справу буде активно тримати на контролі", - сказав Чумак.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.