Заражена коронавірусом людина може понад місяць залишатися носієм хвороби, - дослідження

Про це свідчить дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Автори дослідження зазначають, що ці висновки мають "важливе значення і для осіб, які прийняли рішення самоізолюватись, і для вказівок щодо тривалості антивірусної терапії".

До цих результатів вчені прийшли на основі аналізу історій хвороби та лабораторних даних 191 пацієнта в КНР, хворих COVID-2019, в тому числі 54 померлих.

Вчені нагадали, що тільки у третини людей, що хворіли на атипову пневмонію SARS, вірус залишався активним у дихальних шляхах протягом чотирьох тижнів після зараження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України просить українців утриматися від поїздок в 11 країн через коронавірус, - Кулеба

Наразі, нагадує Bloomberg, рекомендований термін карантину для осіб, імовірно заражених коронавірусом, становить 14 днів.

Станом на 12 березня у світі виявлено понад 126,5 тис. заражених коронавірусом, понад 4,6 тис. померли.