Польща оголошує стан епідемічної загрози через коронавірус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це заявив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.
"Це означає, що у наступних розпорядженнях міністр здоров’я може тимчасово обмежити людей специфічним способом переміщення, може тимчасово обмежити і заборонити торгівлю певними продуктами, може тимчасово обмежити функціонування деяких установ та закладів праці і може ввести заборону організації заходів та будь-яких зібрань із визначеною у розпорядженні кількістю людей".
Шумовський нагадав, що вчора Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у зв’язку з коронавірусом.
Міністр здоров’я ще раз звернувся із особливим проханням до молоді. "Це не вільний час. Не недооцінюймо вірусу, будьмо відповідальні та залишаймося в ізоляції", - наголосив він.
Шумовський також подякував полякам за сумлінне дотримання правил карантину.
Раніше повідомлялося, що за останню добу кількість заражених коронавірусом у Польщі збільшилася з 26-ти до 47-ми осіб.