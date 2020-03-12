Київський пам'ятник Щорсу буде перенесено, - Дробович

"Варіантів щодо Щорса декілька. Або переїзд до Каховки, оскільки концепція місцевого музею це передбачатиме, або переїзд на ВДНГ. Якщо Каховка не зрозуміє всіх переваг, які їй дасть великий музей, який об'єднає видатні твори мистецтва тоталітарного часу, тоді буде ВДНГ", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є ще третій варіант - зміна контексту пам'ятника.

"Але поки що художнє співтовариство і куратори не виявляють великого ентузіазму щодо пропозицій із перевизначення, значить це суспільству не дуже потрібно. А якщо суспільству це не потрібно, то ми діятимемо за буквою закону", - додав голова Інституту нацпам'яті.

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Дробович зазначив, що говорив не з одним мистецтвознавцем, які заявляють, що це блискучий монумент.

"Але з точки зору етики, з точки зору закону тут інша історія. І наскільки мені не зраджує пам'ять, то міська влада вже визначилася і рішення ухвалено. Єдине, що тримає пам'ятник на місці, - це рішення Мінкульту", - констатував він.

Як повідомлялося, в 2018 році мер Києва Віталій Кличко заявляв, що виступає проти перенесення пам'ятника Щорсу, встановленого в центрі столиці, і зазначив, що цей пам'ятник є одним із найкрасивіших у Європі.