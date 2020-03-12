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12.03.20 16:29

МОЗ рекомендує відпускати працівників на дистанційну роботу, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації підприємствам стосовно необхідних заходів у зв`язку з поширенням Covid-19

МОЗ рекомендує відпускати працівників на дистанційну роботу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми надали рекомендації для всіх підприємств стосовно того, як і що треба робити в межах будівлі або підприємства, щоб запобігти можливому захворюванню грипом, грипоподібними захворюваннями в тому числі й коронавірусною хворобою. Це чіткий алгоритм, що повинно бути зроблено", - сказав він.

Він додав, що це загально відомі речі, і МОЗ рекомендує при можливості відпускати працівників на дистанційну роботу для зменшення кількості людей, що будуть пересуватися громадським транспортом та одночасно перебувати в закритому приміщенні.

Загальні рекомендації підприємствам та установам - частіше провітрювати приміщення, обробляти поверхні мийними та дезінфікувальними засобами, дотримання правил гігієни, при погіршенні самопочуття та проявах ГРВІ звертатися до лікаря.

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