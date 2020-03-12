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12.03.20 16:43

Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов

У переліку домовленостей, досягнутих на зустрічі в Мінську керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком, йдеться про створення так званої Консультативної ради. Однак українська влада досі не дала жодного коментаря з цього приводу.

Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто не може мені сказати, навіщо потрібна "консультативна рада" щодо Донбасу. Влада води в рот набрала і мовчить. Вдає, що нічого не сталося. Козак від імені Путіна вчора в Мінську офіційно надів цю раду на голову Єрмаку. Тепер, замість України, коментарі на цю тему роздає Пєсков. Єрмак мовчить. Зеленський мовчить. Говорить тільки Росія. Хто увійде до ради? Навіщо це треба Україні? Ми зібралися визнавати терористичні організації Росії на Донбасі стороною переговорів? Це такий компроміс? Президент Зеленський погодився з цим? Ще раз: хто увійде до цієї ради і навіщо вона Україні? Нуль комунікацій. Нуль пояснень. Нуль інформаційної політики", - написав він.

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Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову консультативну раду, а той мовчить, - журналіст Шуклінов 01

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