Через карантин "Укрзалізниця" дозволила деяким співробітникам працювати віддалено

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином компанія йде назустріч співробітникам, які мають дітей дошкільного або шкільного віку і яких немає з ким залишити на цей період вдома.

"За погодженням зі своїм безпосереднім керівництвом співробітники, які не залучені до безперервного виробничого процесу та забезпечення безпеки руху, матимуть право працювати віддалено — вдома, до завершення карантину або ймовірної зміни обставин", — повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Желько Марчек.

За його словами, співробітники, які мають необхідність працювати протягом періоду запровадження карантину дистанційно, повинні якомога швидше повідомити про це своїх керівників.

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Крім того, Укрзалізниця на період карантину запропонує співробітникам скористатися такими можливостями, як надання щорічної відпустки поза межами графіку; встановлення неповного графіку роботи, правом на відпустку для догляду за дитиною віком до 14 років (без збереження заробітної плати).

Компанія також зобов’язала працівників скасувати, або відтермінувати закордонні відрядження та за можливості проводити робочі зустрічі у режимі онлайн-конференцій.

Пасажирам Укрзалізниця рекомендує контролювати свій фізичний стан, за необхідності вимірювати температуру і за найменших ознак респіраторного захворювання (зокрема гарячки та кашлю) самоізолюватись та викликати лікаря; запровадити режим регулярного провітрювання приміщень; за можливості здійснювати дезінфекційні заходи.