Кабмін опублікував список заборонених для експорту товарів протиепідемічного призначення на час карантину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Забороні експорту підлягають:
- водонепроникний лабораторний костюм;
- рукавички із інших полімерних матеріалів;
- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
- рукавички неопудрені з нітрилу;
- халат ізоляційний медичний одноразовий;
- маски медичні (хірургічні);
- окуляри захисні;
- щиток захисний;
- респіратор класу захисту не нижче FFP2.
"Це обмеження викликане виключно заходами безпеки і запобігання поширенню на території України коронавірусу Sars-cov-2", - зазначили в Кабміні.
Мінекономіки заохочує не закуповувати і не використовувати без потреби зазначені товари, а головне - дослухатися до рекомендацій лікарів МОЗ України та Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання захворювання.
Нагадаємо, вчора Кабінет Міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва.