Нацкорпус звернувся в СБУ за фактом вчинення Сивохо державної зради

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії.

У пресрелізі наголошується: "Як стало відомо, мета згаданого вище заходу - "порозуміння з другою стороною громадянського конфлікту на Донбасі".

"Вважаємо, що подібне формулювання є не тільки хибним, а й протизаконним", - наголошується в заяві.

Відповідно до закону окремі райони Донецької та Луганської областей є "тимчасово окупованою територією України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль".

Отже, за законом прямо встановлено, що ці території перебувають під окупацією РФ та під контролем окупаційної адміністрації.

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У зв’язку із цим, йдеться у документі, будь-які спроби "налагодження діалогу" з представниками окупаційних адміністрацій та особами, які сприяють незаконній окупації території України, є державною зрадою та посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України" відповідно до ст. 110, 111 КК України.

"Вважаємо, що у діях гр. Сивохо С.А. та інших невідомих осіб, які організували масовий захід під назвою "Національна платформа примирення і єдності", наявний склад злочину, передбачений вищевказаними статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, вважаємо, що гр. Сивохо С.А. та інші особи в період збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією надали іноземній державі (Російській Федерації) допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – сказано у документі.

Зокрема, зазначається, що "зусиллями гр. Сивохо С.А. та інших осіб в Україні, Російській Федерації та на міжнародному рівні може виникнути уявлення про те, що збройна агресія з боку Росії є насправді "внутрішнім громадянським конфліктом".

"Проведення "платформ примирення" в умовах окупації частини території України позбавляє можливості відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України, а отже – сприяє протиправним діям Російської Федерації", – наголошується у зверненні.

"На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 214, 215 КПК України, Національний Корпус просить СБУ зареєструвати подане повідомлення про вчинення злочину до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбачених ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України", - резюмують у Нацкорпусі.

Нагадаємо, Сивоха побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватяний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не тільки на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохом платформи примирення.