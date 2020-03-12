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12.03.20 19:13

"Путінська хотілка про переговори напряму з терористами": реакція користувачів на сторінці ОП у зв'язку зі створенням "консультативної ради" стосовно Донбасу

Створення так званої Консультативної ради, про яку йдеться в переліку домовленостей, досягнутих на зустрічі в Мінську керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком, викликало в українців справедливе запитання про її склад.

"Путінська хотілка про переговори напряму з терористами": реакція користувачів на сторінці ОП у зв'язку зі створенням "консультативної ради" стосовно Донбасу

Про це свідчать коментарі, залишені під постом пресслужби Офісу президента в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, основним побоюванням коментаторів є можливе включення в цю раду представників терористичних угруповань "Л/ДНР". У зв'язку з цим люди просять дати інформацію про його склад. Однак реакції на це прохання від представників влади немає.

Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 01
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 02
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 03

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Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 04
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 05
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 06
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 07

Раніше з подібним питанням до влади звернувся журналіст Петро Шуклінов.

Нагадаємо, вчора в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирног врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

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