"Путінська хотілка про переговори напряму з терористами": реакція користувачів на сторінці ОП у зв'язку зі створенням "консультативної ради" стосовно Донбасу

Про це свідчать коментарі, залишені під постом пресслужби Офісу президента в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, основним побоюванням коментаторів є можливе включення в цю раду представників терористичних угруповань "Л/ДНР". У зв'язку з цим люди просять дати інформацію про його склад. Однак реакції на це прохання від представників влади немає.







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Раніше з подібним питанням до влади звернувся журналіст Петро Шуклінов.

Нагадаємо, вчора в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирног врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.