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12.03.20 18:59

Українського воїна Віктора Солтиса, який загинув на Донбасі, поховають 13 березня на Кіровоградщині

13 березня, в селі Володимирівка Петрівського району Кіровоградської області, об 11.00 відбудеться церемонія прощання із загиблим українським воїном Віктором Миколайовичем Солтисом (позивний АК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Віктор Солтис, 1986 року народження, молодший сержант, командир бойової машини-командир відділення 131-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 10 березня вранці в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час влучання протитанкової керованої ракети у вантажну машину ГАЗ-66.

Віктор Солтис народився 02.10.1986 року. Закінчив Жовтоводське профтехучилище за спеціальністю маляра-штукатура. У 2017 вступив на військову службу за контрактом, черговий контракт підписав 01.07.2018 р.

У нього залишилися мати, сестра, дружина і дві дочки (8 і 1 рік).

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Українського воїна Віктора Солтиса, який загинув на Донбасі, поховають 13 березня на Кіровоградщині 01

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